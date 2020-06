iPhone, in arrivo l’app con la carta d’identità elettronica: come funziona e a cosa serve. La Apple consentirà ad ognuno di autenticarsi nei vari servizi compatibili

Il processo di digitalizzazione procede spedito anche per i nostri documenti. E’ in arrivo infatti la nuova App che ci consentirà di avere a disposizione sul nostro smartphone la carta d’identità elettronica. Con essa sarà possibile autenticarsi in tutti i servizi compatibili e avere sempre un documento nel nostro sistema di dati da utilizzare online.

Si chiama CieID, l’applicazione studiata sia per iOS che Android, che permette di digitalizzare il nostro documento, tenendolo comodamente a portata nel telefono.

CieID, disponibile ora anche per i possessori di iPhone, permetterà anche di accedere ai vari servizi della Pubblica Amministrazione disponibili online, senza bisogno di caricare nuovamente i nostri dati.

iPhone, in arrivo l’app con la carta d’identità elettronica: come funziona

La nuova App, che dovrebbe aiutarci a gestire diverse operazioni da remoto, è completamente gratuita ed è stata creata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per utilizzarla basterà scaricarla dall’Apple Store (o dal Google Play), accettare tutti i termini relativi alla privacy ed inserire il Pin di 8 cifre relativo alla nostra carta d’identità elettronica.

Il Pin non sarebbe altro che l’unione dei 4 numeri ricevuti al momento della presentazione della domanda di rilascio del documento, più gli 4 recapitati insieme alla CIE al momento del ritiro. Una volta inseriti i dati si potrà gestire tramite le modalità di sblocco e riconoscimento che riteniamo più pratiche (impronta, Face ID, etc…).

Il sistema funziona solo con processore iOS 13 installato ed è compatibile fino all’iPhone 7 e successivi (su Android dal 6.0 ai successivi).

Ovviamente sarà possibile farlo solo con la versione elettronica del documento, mentre quella cartacea non avrà utilità.

