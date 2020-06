Oggi alle ore 11:30 ci sarà il voto finale del Dl Scuola. Attimi di tensione, con il centrodestra che ha rischiato di far saltare la maturità.

Dopo la maratona notturna alla Camera, oggi alle ore 11:30 si avrà il voto finale sul Dl Scuola. Ad interrompere il vertice ci hanno pensato ben due santificazione dell’aula. Inoltre nell’ultimo giorno maggioranza ed opposizione hanno invertito i propri ruoli. Infatti dopo l’esasperato ostruzionismo sul decreto, la maggioranza ha deciso di chiudere i canali di dialogo. Decisione presa soprattutto dopo i striscioni da “stadio” della Lega contro il Ministro dell’Istruzione Azzolina.

Per rimediare alla chiusura del confronto tra Maggioranza ed Opposizione, proprio quest’ultima ha cercato di coinvolgere i gruppi della coalizione di governo per trovare un accordo e concludere il voto in giornata. Ogni tentativo dell’opposizione però è stato vano.

DL Scuola, oggi si vota: i possibili scenari

Così tra poche ore si avrà il voto decisivo sul Dl Scuola e sarà decisivo soprattutto per le sorti dei maturandi. Infatti l’eventuale decadenza del decreto farebbe saltare l’esame di maturità. Questo sarebbe anche lo scenario preferito dell’opposizione, che però rischia di diventare un boomerang, visto che la rabbia delle madri italiane rischierebbe di rivoltarsi contro gli esponenti di centrodestra.

Infatti giovedì, dopo il voto di sfiducia, è iniziata un’esasperata manovra di ostruzione da parte dell’opposizione. L’obiettivo era impedire l’approvazione del decreto entro domenica, la sua decadenza, con conseguente richiesta di dimissioni del ministro Azzolina.

L’ostruzionismo ha portato prima alla seduta a fiume, senza interruzioni, e poi ad attimi di vera e propria tensione in Aula. Infatti la seduta è stata sospesa quando un gruppo di leghisti ha alzato lo striscione con scritto “Azzolina bocciata“. L’ostruzionismo estremo dell’opposizione ha suscitato l’ira di Vito Crimi, che ha puntato il dito contro l’irresponsabilità e l’incoscienza del centrodestra.

In merito Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: “Faremo di tutto per impedirlo, ma è giusto che gli italiani sappiano che livello di incoscienza si sta toccando alla Camera“. Sulla presa di posizione della Lega, l’esponente di Fratelli d’Italia Tommaso Foti ha deciso di prendere le distanze. Infatti Foti ha dichiarato: “Se avessimo voluto fare ostruzionismo ora saremmo ancora alla discussione generale“.

L.P.

