Grave incidente nella notte a Desio: un auto si è ribaltata ed è finita contro le colonnine di un distributore di benzina. Due 20enni coinvolte, una è grave

Un bruttissimo incidente a Desio, in provincia di Monza e Brianza, ha visto coinvolte due 20enni. Apparentemente da sole e dirette verso casa, intorno alle ore 3:30 si trovavano in via Milano quando, per uno sbandamento improvviso, sono finite contro le colonnine di un distributore Esso.

L’impatto è stato talmente forte che una delle due è sbalzata fuori dal veicolo, sbattendo forte la testa e finendo ricoverata al San Raffaele di Milano per un trauma cranico. Le sue condizioni sono in continuo monitoraggio, ma al momento sembrano essere parecchio gravi. L’altra ragazza, invece, è meno grave e si trova ora al San Gerardo di Monza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> 64enne suicida alla frontiera italiana: aveva ucciso l’ex moglie in Austria

Incidente a Desio: la ricostruzione dei fatti

Il bruttissimo incidente che ha visto coinvolte le due ragazze a Desio è ora al vaglio dei carabinieri, che cercheranno di ricostruire i fatti e capire i motivi che hanno portato al sinistro. Intorno alle ore 3:30, le due 20enni si trovavano a bordo di una Fiat Punto, quando per uno sbandamento improvviso sono finite contro le colonnine di un distributore Esso, in via Milano.

Per estrarre una delle due ragazze (ora ricoverata in codice rosso) dalle lamiere del veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’altra passeggera, invece, è riuscita ad uscire da sola e si trova ricoverata al San Gerardo di Monza, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Maxi rissa a Milano: 24enne accoltellato, è grave