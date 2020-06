Coronavirus, nuovo focolaio nella Capitale. La zona è stata già prontamente blindata e isolata da Forze dell’ordine ed Esercito. Avviate anche le indagini epidemiologiche per comprendere origine e contatti delle persone positive.

Covid-19, c’è un nuovo focolaio a Roma. Si tratta dell’ospedale San Raffaele nella zona della Pisana. Almeno sei degli otto nuovi casi emersi nel Lazio nelle ultime 24 ore risalgono alla struttura sanitaria già blindata e isolata. A confermarlo è l’indagine epidemiologica già avviata.

Coronavirus, zona rossa al San Raffaele di Roma

La clinica, adesso, è inaccessibile. E’ presidiata da Forze dell’ordine ed dell’Esercito ed è possibile entrarvi o uscirvi solo e unicamente con l’autorizzazione dell’Asl. Tutti i casi finora emersi sarebbero asintomatici, ma è già partito un tracciamenti rigoroso. Si prova a capire, in particolare, gli incroci avuti da queste persone per evitare un diffondersi dell’infezione.

All’interno dello stesso ospedale, invece, sono stato eseguiti già circa 300 tamponi tra personale medico e pazienti. Al momento sono due le ipotesi sulla fonte del contagio. Potrebbe essere stato un operatore sanitario asintomatico, oppure un paziente trasferito da un’altra struttura.

Il commento ufficiale

Sulla vicenda si è espresso anche Alessio D’amato, assessore alla Salute della Regione: “L’indagine è ancora in corso. Stiamo cercando di accertare i contatti che queste persone hanno avuto e di individuare eventuali nuovi positivi. Stiamo lavorando anche per identificare la fonte del contagio. Stiamo andando a ritroso per capire i movimenti dei pazienti giunti da altre strutture”.

