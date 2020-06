La Cina ha sconsigliato ai suoi cittadini di effettuare viaggi in Australia. Il motivo è il rischio di discriminazione razziale nei confronti di cinesi ed asiatici in genere.

Un nuovo avvertimento alla popolazione, diramato dal Ministero della Cultura e del Turismo cinese. Un insolito invito ai cittadini cinesi a non recarsi in Australia, in quanto – in seguito al Coronavirus – si sarebbero registrati diversi casi di discriminazione razziale ai danni di cinesi ed in generale persone di origine asiatica.

Una dichiarazione che ha chiaramente creato scalpore in entrambi i paesi. “Di recente, a causa dell’impatto della pandemia di coronavirus – si legge nella dichiarazione – la discriminazione razziale e gli atti di violenza contro cinesi e asiatici in Australia sono aumentati in modo significativo. Il Ministero della Cultura e del Turismo ricorda ai turisti cinesi di aumentare la consapevolezza sulla sicurezza e di non recarsi in Australia.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Vaccino Covid-19, si cercano volontari in Australia per testarne uno cinese

Ministero Turismo Cinese: “Evitate i viaggi in Australia”

Un invito quai mai schietto che non ha potuto fare a meno di cogliere di sorpresa il governo australiano. A respingere l’avvertimento di Pechino è stato infatti il ministro del turismo australiano Simon Birmingham, attraverso l’emittente pubblica ABC.

Proprio la televisiane locale ha citato le parole del ministro, sottolineando come “L’Australia è la società multiculturale e migrante di maggior successo al mondo. La comunità australiana cinese contribuisce in modo significativo e prezioso a questa storia di successo”. Un piccolo incidente diplomatico che sicuramente farà discutere anche nei giorni a venire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Giordania, matrimonio con positivo al coronavirus: 76 contagi ed un morto

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24