Arriva l’estensione di WhatsApp per risalire ai messaggi cancellati. Andiamoa vedere come si chiama e dove scaricare l’applicazione.

WhatsApp è stata forse l’applicazione più aggiornata durante la quarantena, il tutto per evitare un sorpasso dell’agguerrita concorrenza, che vede protagonista soprattutto Signal, app di messaggistica sponsorizzata dall’Unione Europea.

Ad oggi però l’app pecca in alcune piccole cose. In passato abbiamo visto come leggere i messaggi di nascosto, con l’ausilio di un’app esterna. Infatti anche in quel caso WhatsApp non protegge molto la privacy e quindi c’è bnisogno di Unseen per evitare la doppia spunta blu. Andiamo quindi oggi a vedere come risalire ai messaggi eliminati.

Anche per questa azio WhatsApp non offre soluzioni e sarà necessario affidarsi ad un’applicazione esterna. Andiamo a vedere come rimediare ad una delle estensioni più apprezzate di WhatsApp, ossia quella di eliminare i messaggi una volta inviati.

WhatsApp, ecco l’app per i messaggi eliminati: si chiama WAMR

Come detto, molti utenti hanno accolto festanti all’introduzione dell’eliminazione dei messaggi una volta inviati. Però per i più curiosi c’è un metodo per rimediare. Stiamo infatti parlando di un’app esterna chiamata WAMR (recupera messaggi e scarica stati).

Ovviamente l’applicazione è di terze parti e quindi bisognerà stare molto attenti alle norme sulla privacy e sulla gestione dati. WAMR, infatti, è in grado di registrare continuamente i messaggi inviati, salvandoli anche una volta che l’utente decide di eliminarli. Così verranno recuperati tutti i messaggi anche se un utente decide di cancellarli improvvismente. I più curiosi potranno quindi rileggersi i messaggi anche se non sono più disponibili sull’app principale.

Per i più scettici possiamo dire che l’app è assolutamente legale ed inoltre sarà possibile scaricarla sull’App Store o sul Play Store.

L.P.

