Wanda Nara infiamma Instagram: décolleté esplosivo come evidenzia la Foto appena pubblicata dalla 33enne bellissima argentina.

Wanda Nara conferma di essere tra le donne più affascinanti e corteggiate della televisione italiana e non solo. La showgirl, presentatrice televisiva e modella argentina, che cura anche gli interesse del marito Mauro Icardi, delizia continuamente i suoi follower su Instagram con scatti particolarmente intriganti che mettono in mostra la sua forma fisica perfetta e le sue curve generose. Proprio come l’ultimo scatto che, in pochissimi minuti, ha letteralmente infiammato Instagram.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta, che scollatura: il décolleté fa fatica a contenersi – FOTO

Wanda Nara, il décolleté è esplosivo: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Wanda Nara un body nero particolarmente attillato e scollato che lascia pochissimo spazio all’immaginazione e che mette in mostra il suo décolleté esplosivo. Non si sono fatti attendere i complimenti da parte dei suoi fan, che hanno invaso la sua pagina con like e complimenti di varia natura. Ecco la FOTO appena pubblicata da Wanda Nara sulla propria pagina Instagram:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta pronta per la Serie A: completo aderente e trasparente – FOTO