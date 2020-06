L’Italia pensa alle vacanze in vista della calda stagione estiva, così arrivano le regole dell’ISS. Si ai bagni ma a distanza, No a feste e balli.

Nonostante il meteo turbolento degli ultimi giorni, siamo oramai a giugno ed è tempo di pensare alle vacanze. Ferie meritate, anche perchè quest’anno è stato più duro del previsto a causa di un’inaspettata pandemia come il coronavirus.

Così è stato stabilito che potranno farsi i bagni a mare, anche se dovranno essere rispettate delle regole. Infatti si dovrà stare attenti a limitare il rischio di contagio, specialmente in spiaggia, dove rispettare il distanziamento sociale è ancora più difficile.

Una delle prime regole stabilite dall’Iss è la mascherina, che dovrà essere portata in spiaggia quando non si è a mare. Inoltre arrivati nella zona balneare sarà misurata la febbre a tutti i bagnanti, rispettando la regola dei 37°. Infatti a coloro che avranno la febbre non sarà consentito scendere in spiaggia. Andiamo quindi a vedere le principali regole stilate dall’ISS sul proprio sito.

Vacanze, nuove regole dell’Iss: assolutamente vietati gli assembramenti

Tra le prime regole scritte dall’Iss c’è l’assoluto divieto di assembramento e quindi stop a feste ed eventi musicali in spiaggia. Per accedere alle spiagge libere ed ai lidi, inoltre, sarà necessaria la prenotazione. Poi ovviamente spetterà ai sindaci delle città decidere come adottare al meglio le misure di sicurezza.

I sindaci però non sono contenti delle troppe responsabilità affidate dall’Iss. Infatti il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha dichiarato: “Noi esclusi dalle decisioni su regole complicate e poi a noi la responsabilità della loro applicazione“.

Decaro ha poi continuato il suo attacco all’Iss affermando: “Compito impossibile di far rispettare, sulle spiagge libere, le nuove regole del distanziamento. Nonostante sia noto che non abbiamo nemmeno le risorse per continuare a pagare i servizi essenziali che non abbiamo potere decisionale e che il controllo spetti alle forze dell’ordine“.

Così è scontro totale tra Iss e sindaci delle città. Infatti proprio i primi cittadini hanno affermato che sarebbe troppo dispendioso sanificare ogni giorno i centri balneari e quindi: tutte le superfici, gli arredi delle cabine e le aree comuni. Vedremo se si riuscirà a trovare un accordo il prima possibile, anche se il tempo stringe, visto che oramai già siamo a giugno e tra meno di un mese inizierà la stagione delle vacanze.

