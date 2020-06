Un asteroide gigante domani passerà molto vicino alla Terra. Si tratterà di un evento raro, che potremo vedere solamente nel 2070. Ecco di cosa si tratta.

C’è un asteroide in arrivo nel nostro sistema solare. Nulla di nuovo, se non fosse che il gigante celeste che passerà domani nel nostro raggio d’azione in realtà si avvicinerà abbastanza alla nostra casa.

Un asteroide sta per avvicinarsi alla Terra

163348 (2002 NN4): è questo il nome ufficiale. Secondo quanto calcolato dalla NASA, ha un diametro di circa 735 metri. Non si tratta di un meteorite enorme in realtà, ma abbastanza grande per creare danni apocalittici qualora impattasse con la Terra. Ma fortunatamente – almeno questo, considerando questo infausto 2020!- non succederà.

La mega roccia sarà sì in una zona ‘hot’ per noi, ma non pericolosa. Sarà infatti a 4.8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, circa 13 volte la distanza che ci separa dalla Luna. L’agenzia spaziale sta comunque monitorando la traiettoria tracciata per sicurezza, con l’asteroide che al momento procede a una velocità che varia da 11 a 5.2 km al secondo, ma non ci saranno problemi di nessun tipo.

Il corpo spaziale è stato classificato come Aten, ovvero una roccia interstellare che segue un’orbita molto ampia attorno alla stella. Ecco perché, di conseguenza, si avvicinerà anche alla Terra. Sarà di fatto l’evento che vedrà il più stretto contatto di quest’era. Secondo alcuni calcoli matematici, infatti, un approssimarsi tale di due corpi celesti avverrà orientativamente solo nel 2070.