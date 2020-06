Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina dice no a doppi turni e sdoppiamento delle classi. Per Conte si tornerà a scuola in presenza a settembre.

Dopo mesi di didattica a distanza, misura necessaria per continuare le lezioni durante il periodo di Coronavirus, l’Italia è pronta a far ripartire anche le scuole. Per ora c’è solamente una certezza, ossia il fatto che si tornerà in classe ed in presenza. Tra le ipotesi scartate a prescindere dal Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ci sono lo sdoppiamento delle classi ed i doppi turni.

Mentre invece dopo il vertice con il premier Giuseppe Conte, è spuntata quella che sembrerebbe l’ipotesi più interessante ossia il divisore di plexiglass tra i banchi. Il ministro Azzolina ha spiegato che tale misura potrebbe essere applicata per “garantire maggiore sicurezza“.

A far spuntare alcune criticità, ci hanno pensato i presidenti di Anci e Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ed Antonio Decaro, che hanno posto il problema delle risorse e del personale necessario per la riapertura nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Cts.

Scuola, i sindacati confermano lo sciopero di lunedì: duro ostruzionismo dell’opposizione sul dl

Intanto dopo il vertice tra Conte ed Azzolina, i sindacati non sono convinti dalle proposte uscite dopo l’incontro, così hanno confermato lo sciopero di lunedì prossimo. Intanto a peggiorare la situazione ci sta pensando il duro ostruzionismo dell’opposizione sul dl scuola.

Durante il vertice il premier Conte ha sottolineato: “Col nuovo anno scolastico l’obiettivo è tornare a scuola in piena sicurezza. La didattica a distanza può essere un’opportunità in più per potenziare offerta didattica, ma certo dobbiamo ritornare in presenza“.

La linea presa da Giuseppe Conte è condivisa anche dal ministro Azzolina, che ha confermato che l’obiettivo è far tornare tutti a scuola. Poi, sempre Azzolina, ha confermato il possibile stanziamento di ben 4 miliardi di euro per la didattica. Inoltre il ministro a sottolineato che ci saranno anche altri 330 milioni di euro per l’edilizia scolastica leggera. Infine per gli studenti con difficoltà respiratorie e ipoacusici saranno messe a disposizione delle visiere.

Sul ritorno a scuola però si schierano contro comuni e regioni, a causa dell’allarme su risorse ed organici. Infatti, come ha sottolineato Decaro: “La riapertura delle scuole a settembre comporterà molte criticità” ma lo stesso presidente ha poi continuato – “è indispensabile e noi non ci tiriamo indietro“.

I prossimi giorni, quindi, saranno fondamentali per capire il futuro degli studenti italiani, sarà anche importante capire se l’opposizione inizierà a collaborare o continuerà con un duro ostruzionismo.

L.P.

