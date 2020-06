Il presidente Trump teme i manifestanti, ormai da giorni in strada per l’assassinio di George Floyd, e alza un muro davanti alla Casa Bianca.

Usa: il presidente Donald Trump ha alzato un muro intorno alla Casa Bianca. La decisione è stata presa a seguito delle numerose proteste per George Floyd, l’afro-americano morto sotto la custodia degli agenti di polizia. Come riporta Il Messaggero, il muro alzato dal presidente americano resterà almeno fino al 10 giugno. Ad annunciare la notizia, come si apprende, è stato il Secret Service. Quest’ultimo ha spiegato che la scelta è stata presa per preservare la sicurezza e consentire, al tempo stesso, manifestazioni pacifiche.

La singolare decisione del presidente ha fatto discutere non poco sui social. C’è chi infatti ha commentato la costruzione del muro sostenendo che “Il presidente vuole costruire un muro per proteggere gli americani. Ora ne costruisce uno per proteggersi dagli americani”.

Ma non manca neanche l’ironia su Twitter. Infatti, tra i commenti riportati dal Messaggero c’è anche questo: “Il sogno di Trump di costruire un muro diventa realtà”.

Proteste per George Floyd: test per i manifestanti

Come riporta Il Messaggero, il governatore del Minnesota, Tim Walz ha chiesto a tutti i manifestanti di sottoporsi al test per il Coronavirus. Infatti, le proteste degli ultimi giorni hanno allarmato non poco le autorità americane.

Non solo Walz, in base a quanto si apprende, anche Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York ha invitato tutti i cittadini che si sono recati nelle piazze a sottoporsi al test, per verificare se sono positivi o meno al Coronavirus.

More fencing going up around the White House complex early this morning pic.twitter.com/VLBRnx1lgz — Betsy Klein (@betsy_klein) June 4, 2020

