Grave incidente altezza Arezzo sull’autostrada A1: qual è la situazione

Incidente grave sull’Autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. La circolazione è attualmente interrotta in entrambe le direzioni su quel tratto dell’A1 che si è rivelata mortale per ben 4 persone. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco per mettere al vaglio la zona.

Corsa disperata anche dei soccorsi per valutare le condizioni delle persone presenti nei due mezzi coinvolti nell’incidente. Un mezzo pesante e due auto coinvolte nel forte impatto che è costata la vita a quattro persone, di cui due bambini. Attualmente si contano altre 3 persone ferite.

Incidente Arezzo sull’A1: chi sono le vittime

🔴 #Arezzo #5giugno 14:00, grave incidente in autostrada sulla #A1, direzione Sud, tra un mezzo pesante e alcuni veicoli. Diverse persone coinvolte, #vigilidelfuoco e personale sanitario al lavoro. Traffico bloccato — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 5, 2020

Sale a 7 il numero dei feriti nell’incidente sull’autostrada A1 altezza Arezzo. Di questi ci sono due minori che sono stati prelevati con l’elisoccorso e trasportati all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Gli altri 5 sono stati smistati tra gli ospedali di Arezzo e Siena.

Riconosciute le due vittime minorenni dell’incidente: un neonato di 10 mesi e una bambina di 10 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano all’interno di un monovolume a sette posti, il quale ha tamponato un tir che ha a sua volta travolto un’auto.