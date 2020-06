Grave lutto per Mel Gibson, è morto il padre: aveva 101 anni. Era un antisemita e le sue dichiarazioni avevano scandalizzato più volte l’opinione pubblica americana

Hutton Gibson, un tradizionalista cattolico e critico schietto della chiesa moderna, noto per essere il padre dell’attore Hollywoodiano Mel Gibson, è morto l’11 maggio scorso all’età di 101 anni a Thousand Oaks, in California.

La sua morte, al Los Robles Hospital and Medical Center, non è stata mai comunicata dalla famiglia. La conferma è arrivata solo oggi, dopo una ricerca da parte del NY Times nel database dei decessi in California. Lo stesso Mel Gibson non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione in proposito.

Grave lutto per Mel Gibson, è morto il padre: aveva 101 anni

Hutton Gibson era balzato alle cronache internazionali negli scorsi anni per le sue dichiarazioni fuori controllo nei confronti della Chiesa Cattolica e l’Olocausto. Negò la legittimità di Giovanni Paolo II come papa, una volta definendolo un “baciatore del Corano“, e disse che il Consiglio Vaticano II era stato “un complotto massonico appoggiato dagli ebrei“.

Dopo essere stato espulso da un gruppo conservatore in Australia, dove si era trasferito con la sua famiglia dallo Stato di New York nel 1968, Gibson formò la sua Alleanza per la tradizione cattolica. A partire dal 1977, ha diffuso le sue opinioni ultra-ortodosse in una newsletter, “La guerra è ora!” E attraverso libri autopubblicati, tra cui “Il papa cattolico?” (1978) e “The Enemy is Here!” (1994). Aveva negato anche lo sterminio ebraico della Seconda Guerra Mondiale, appoggiando più volte teorie antisemite. Tutti lo conoscevano come “Papà Gibson” da quando il figlio aveva ottenuto la fama nel cinema. Se ne va di sicuro un personaggio controverso che poche settimane fa aveva festeggiato i suoi 101 anni.

