Facebook, arriva la nuova funzione: è possibile cancellare il passato. Il social network ci permetterà di ripulire il nostro profilo da foto e post indesiderati

Il colosso dei social media Facebook ha iniziato a implementare una nuova funzionalità chiamata “Gestisci attività” sulla sua piattaforma. La nuova funzione offre agli utenti la possibilità di curare i propri contenuti archiviando o eliminando vecchi post, il tutto in modo segreto.

In un post sul blog, Facebook afferma: “Sia che tu stia entrando nel mercato del lavoro dopo il college o che passi da una vecchia relazione, sappiamo che le cose cambiano nella vita delle persone e vogliamo semplificarti la cura della tua presenza sul nostro social. Ecco perché stiamo lanciando Gestione attività per aiutarti a archiviare o eliminare i vecchi post”.

La nuova funzione di archiviazione offre la possibilità di nascondere i contenuti a cui non si desidera più che altri accedano alla sequenza temporale di Facebook. L’archiviazione ti consente di vederli in modo esclusivo, tenendoli invece nascosti ad amici e follower. Il tutto avviene in modo simile a quanto progettato su Instagram.

Facebook ha fatto sapere che: “La funzione di archiviazione è per i contenuti che non vuoi più che gli altri vedano, ma che vuoi comunque tenere salvati. Ad esempio, potresti archiviare un post che hai fatto quando eri al liceo che trovi ancora divertente ma che preferiresti tenere lontano da occhi indiscreti”.

Inoltre, la funzione Gestisci attività offre anche la possibilità di spostare i tuoi post che non vuoi più vedere nel cestino. Il contenuto rimarrà quindi lì per 30 giorni prima di essere eliminato per sempre. Puoi anche scegliere di ripristinarli o eliminarli manualmente.

La parte migliore di questa funzione è che tutto è disponibile in un unico luogo e puoi visualizzare o gestire i tuoi post in blocco.

D’ora in poi sarà possibile cancellare il passato con un semplice click. Magari potesse avvenire anche nella vita.

