La storia dell’elefante, con tanto di cucciolo in grembo, ucciso dai petardi in un ananas ha fatto il giro del mondo. Ma c’è un’imprecisione nel racconto: facciamo chiarezza

In queste ore sta facendo il giro del web e dei social network la triste storia di un esemplare femmina di elefante incinta, morta in India dopo aver mangiato un ananas riempito di petardi. La vicenda ha commosso un po’ tutti e le immagini del maestoso animale inerme e insanguinato, e del figlioletto in grembo estratto ha lasciato indignato il popolo di fronte alla crudeltà dell’uomo. Ma la storia, come la stiamo conoscendo, è leggermente imprecisa. Come raccolto da ‘Bufale.net‘, infatti, è tutto vero quello che è accaduto al povero pachiderma, anche se la sua morte non sarebbe frutto di un gesto intenzionale da parte degli esseri umani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> India, morto elefante: era stato nutrito con ananas pieno di petardi

Elefante ucciso in India con petardi nell’ananas: la precisazione

Una vicenda molto triste che ha riguardato un elefantessa incinta, morta per aver ingerito un ananas “farcito” di petardi. I social si sono mobilitati per attaccare i responsabili di questo gesto, che però sarebbero in realtà inconsapevoli e involontari esecutori. Il sito ‘Bufale.net’, specializzato nel fat checking, ovvero nello scoprire la veridicità di alcune notizie virali, cita ‘Jantaka Reporter‘ come fonte. In India non ci sarebbe infatti nessuna usanza di dare da mangiare agli elefanti, che sono considerati un animale sacro nel Paese. In questo caso si sarebbe trattato di una trappola dei contadini per i cinghiali e altre specie selvatiche, per evitare che distruggano le coltivazioni, come avviene spesso in questo periodo. Un fatto comunque grave, ma che va contestualizzato come incidente.

LEGGI ANCHE >>> India, il ciclone Nisarga si abbatte su Mumbai: previsti danni record