Attesa per questa sera la seconda eclissi lunare del 2020. Si tratta di un’eclissi di penombra, visibile in tutta Italia.

Appuntamento con la luna questa sera. Come riporta l’agenzia Ansa, dopo l’eclissi del 10 gennaio, arriva il secondo “spettacolo” della luna del 2020. Quella di stasera (5 giugno), in base a quanto si apprende, sarà un’eclissi di penombra. Questo significa che la luna sarà offuscata da un velo che ne andrà a indebolire la luce.

L’eclissi è attesa per le ore 19,45 italiane e avrà una durata di 3 ore e 18 minuti, concludendosi dunque alle 23.04. Come leggiamo dalla fonte, il picco è previsto per le ore 21,25 quando il disco lunare sarà coperto, per il 59%, immergendosi nella parte più esterna dell’ombra della Terra.

Leggi anche >>> Super Luna, l’ultimo spettacolo del 2020: quando sarà possibile rivederla

Eclissi lunare: parola all’esperto

A intervenire sull’evento di questa sera, come riporta Ansa, è stato Gianluca Masi, fondatore e responsabile di Virtual Telescope. L’esperto ha fatto sapere che quella di questa sera sarà un’eclissi lunare di penombra relativamente modesta. Non ci sarà, dunque, “la classica evidente ombra della Terra sul disco lunare”, ma, piuttosto, un leggero oscuramento di una parte del disco lunare.

L’eclissi di questa sera vedrà la luna entrare lentamente nel cono d’ombra della Terra. A questo punto, l’effetto che ne conseguirò, come leggiamo da ForliToday, sarà una momentanea, ma visibile, riduzione della luminosità della luna.

In base a quanto si apprende, quella di stasera non sarà l’unica eclissi: il 21 giugno 2020, data del solstizio d’estate, assisteremo a una parziale eclissi solare. In questo caso, come riporta la fonte, l’oscuramento solare sarà estremamente basso, ma comunque visibile.

C’è in realtà anche un’altra previsione: si tratta dell’eclissi lunare del prossimo 30 novembre. Tuttavia, quest’ultima non sarà visibile dall’Italia. Stesso discorso per l’eclissi solare del prossimo 14 dicembre.

Potrebbe interessarti anche: Meteo, tempo generalmente soleggiato: non mancheranno nubi sparse

F.A.