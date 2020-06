Continua l’emergenza Coronavirus in Sud America, specialmente in Brasile. Infatti nel paese brasiliano i decessi da Covid superano quello italiani.

Precipita l’emergenza Coronavirus in Brasile. Infatti il paese governato da Bolsonaro è il più colpito in Sud America, e si è reso protagonista di un incredibile incremento dei decessi nelle ultime ore. Così il Brasile supera addirittura l’Italia per i decessi causatri dal Covid-19. Secondo i bollettini dell’Istituto sanitario brasiliano, adesso i decessi avrebbero superato le 34mila unità.

Così la pandemia continua ad essere letale nel mondo. Infatti dall’inizio dell’emergenza sono stati ben 390 mila i decessi. Di questi ben 108mila sono stati registrati negli Usa, poi troviamo il Regno Unito con 39.904 decessi, il Brasile ed infine l’Italia con 33.689 decessi.

Coronavirus scatta l’allarme in Brasile: record di decessi nelle ultime 24 ore

Mentre nel resto del mondo l’emergenza sanitaria si sta calmando, la situazione pandemica causata dal Coronavirus sembra precipitare in Brasile e nel resto del Sud America. Infatti nel paese brasiliano, nelle ultime 24 ore, si è assistito ad un record di morti, con ben 1.473 decessi. Crescono anche i nuovi contagi, 30.925, per un bilancio totale di 614.941.

Come detto, però l’emergenza sembra esplodere in tutto il Sud America. Infatti in tutta l’America Latina sono aumentati i nuovi contagi di ben 48.829 unità, per un totale di 1.153.938 contagiati. Aumento incredibile anche dei decessi che adesso sono saliti a quota 59.344 (+2.918).

Secondo gli ultimi bollettini a seguire il Brasile troviamo: il Perù (183.198 contagiati e 5.031 morti) e il Cile (118.292 e 1.356). Mentre invece tra le nazioni con più di 5.000 contagi abbiamo: il Messico (101.238 e 11.729), l’Ecuador (che però non ha aggiornato il bollettino, la Colombia (35.120 e 1.087), la Repubblica Dominicana (18.319 e 520), l’Argentina (20.197 e 608), il Panama (14.609 e 357), il Bolivia (11.638 e 400), Guatemala (5.760 e 143) ed infine l’Honduras (5.690 e 234).

Intanto però anche in Asia, dove la situazione d’emergenza sembra essere superata, abbiamo un nuovo incremento di nuovi contagi. Infatti in Corea del Sud sono stati registrati ben altri 39 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Fortunatamente però non ci sono stati nuovi decessi, con la mortalità del virus che si attesta sotto il 10%.

