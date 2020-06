Coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità invita la popolazione mondiale a non rilassarli. Fase 2, infatti, non deve essere sinonimo di virus sparito. Ecco l’avvertimento.

Il mondo è quasi tutto in fase 2, ma il coronavirus non è affatto scomparso. Nonostante la riapertura inevitabile per motivi socio-economici, il Covid-19 resta una minaccia fortissima e abbassare la guardia sarebbe legale. A ribadirlo a gran voce è l’Organizzazione mondiale della Sanità, nella figura in particolare del portavoce Margaret Harris.

Coronavirus, l’Oms avvisa: “Non è finita”

“Non è finita. Lo sarà soltanto quando il virus non ci sarà più in nessuna parte del mondo”, ha doverosamente evidenziato il referente. Il quale, poi, ha ricordato come l’epicentro della pandemia si sia spostato dal continente asiatico a quello americano, senza alcuna distinzione tra Nord, Centro e Sud.

In alcuni Paesi, inoltre, si è registrato una leggera risalita della curva epidemiologica parallelamente agli allentamenti delle misure. Un’esposizione inevitabile ampliata però anche da un rilassamento generale ma non giustificato.

Potrebbe interessarti anche —–> Covid-19, bollettino 5 giugno: 85 decessi, 1.886 i guariti

“Quando si alleggerisce il lockdown, – ha riferito Harris come riporta l’ANSA -, quando si alleggeriscono le misure di distanziamento sociale, la gente può interpretarlo come ‘Ok, è finita’”, ha detto, ma “non è finita. Non sarà finita fino a quando non ci sarà più il virus in nessuna parte del mondo”. Tutto assolutamente corretto: l’incubo non è finito.

Leggi anche —–> Coronavirus, aerei: ecco le nuove misure di sicurezza per tornare a volare

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24