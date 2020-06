Coronavirus, Locatelli avvisa: “Curva in flessione, ma il Covid-19 esiste ancora e contiua a circolare”. Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità fa il punto della situazione in Italia.

Tutto sta fortunatamente procedendo per il meglio, ma guai a parlare di coronavirus sparito e problematica risolta. E’ questo quanto ribadito a gran voce da Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico-scientifico, intervenuto in serata ai microfoni di Radio Marte.

Coronavirus, il punto del professor Locatelli

Fortunatamente, una volta superato il momento critico, la curva epidemiologica continua ad essere contenuta al ribasso. Non si registrano risalite o impennate, nemmeno in questo periodo abbondante di fase 2 con tutte le esposizioni del caso. Un merito, secondo il medico, attribuibile non soltanto alle Istituzioni: “Questo – riferisce – va attribuito anche al senso di responsabilità degli italiani oltre che alla gradualità dell’approccio scelto”.

Italiani che vanno ora protetti da alcune dichiarazioni pericolose. Come quelle pronunciate dal professor Alberto Zangrillo, anche se lo stesso ha presto fatto dietrofront rettificando il concetto. “Il virus, clinicamente, non esiste più”, aveva riferito in un primo momento il primario della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Oms avverte: “Non è finita, errore distrarsi”

“Il virus esiste e continua a circolare, lo testimonia il numero dei tamponi positivi”, risponde adesso Locatelli. Il quale poi rassicura tutti sul bollettino di quest’oggi: “I numeri di oggi non devono spaventare, perché rispetto a ieri sono stati fatti molti più tamponi. Chiaramente in una situazione in cui il numero dei soggetti contagiati è più basso c’è una minore concentrazione del virus, la carica virale è ridotta e ci sono meno sintomi clinici”.

