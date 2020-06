Si va verso il ripristino del traffico aereo, se non altro in Europa. Per scongiurare il rischio di contagio da Coronavirus aerei e aeroporti si apprestano a testare le nuove misure.

L’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA) ha redatto, insieme al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, le nuove linee guida per il volo. In vista della riapertura degli aeroporti e del ripristino dei voli, nuove misure di sicurezza si rendono necessarie per prevenire il contagio. Dieci compagnie testeranno sul campo le nuove procedure.

Tra queste EasyJet e Wizz Air, oltre all’aeroporto parigino Charles de Gaulle. Diverse le procedure da adottare, seppure senza sconvolgimenti radicali come ipotizzato nei mesi scorsi.

Coronavirus, aerei: ecco come si tornerà a volare in Europa

Le norme prescritte non differiscono più di tanto da quelle ormai applicate nella maggior parte dei luoghi pubblici. Si va quindi dal rispetto delle distanze sociali – ove possibile – all’uso della mascherina per tutta la durata del viaggio, compresi in tragitti in aeroporto. A questo si aggiunge il consiglio di lavarsi la mani quanto più spesso possibile. Inoltre, potranno accedere ai terminal esclusivamente i passeggeri muniti di un biglietto per viaggiare.

Nulla invece riguardo il distanziamento sociale a bordo degli aerei. In un primo momento si era infatti ipotizzato l’obbligo per le compagnie aeree di rimuovere il sedile centrale di ogni fila. Tutti i passeggeri inoltre sono caldamente invitati a non viaggiare qualora dovessero soffrire di sintomi riconducibili al Covid-19: febbre, tosse o difficoltà respiratorie.

“A bordo degli aerei aria paragonabile a sala operatoria”

Airlines for Europe, un’alleanza commerciale che raggruppa diverse compagnie, si era già espressa sul tema all’inizio di maggio. La maggior parte degli aeromobili, disse all’epoca, è già munita di filtri dell’aria particolarmente efficienti, in grado di rendere “l’aria della cabina paragonabile all’ambiente sterile di una sala operatoria“. Al contempo espresse anche perplessità riguardo l’efficacia del distanziamento a bordo, definendolo “non praticabile per l’industria del trasporto aereo”.

Per quanto riguarda gli aeroporti invece è Bruxelles a fare da apripista. Nell’aeroporto della capitale belga si sta già provvedendo all’istallazione di telecamere sul marciapiede esterno. Oltre a rilevare la temperatura corporea saranno in grado di individuare i viaggiatori sprovvisti di mascherina.

Verrà inoltre aumentata la frequenza delle pulizie, ricorrendo alla sanificazione con raggi UV per igienizzare i carrelli e gli ambienti più rischiosi. Dei robot provvederanno a disinfettare sistematicamente i pavimenti. Infine, una riorganizzazione totale delle aree check-in, normalmente affollate dai passeggeri in fila per l’imbarco.

