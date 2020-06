La terra torna a tremare: avvertite nella notte tre scosse di terremoto nel Cilento. In base a quanto si apprende, l’epicentro è nella zona del Bussento.

Avvertite nella notte tre scosse di terremoto nel Cilento. L’epicentro, come riporta Repubblica, è stato registrato nella zona del Bussento, con precisione a Caselle in Pittari, a sud di Salerno. L’area dell’epicentro fa parte dell’entroterra del Golfo di Policastro.

In base a quanto leggiamo dalla fonte, tra le tre scosse, la prima è stata quella più forte. I dati hanno registrato una profondità di 10 km, con magnitudo della scossa pari a 2.3. La prima scossa è stata avvertita dagli abitanti intorno alle 21.50. La seconda, di magnitudo 1.2, è stata avvertita alle 22.22. L’ultima scossa, di magnitudo 1, come riporta Repubblica, è avvenuta alle 22.23.

In base a quanto riportato da Repubblica, le persone del posto hanno avvertito un grande boato, tanto da scendere immediatamente in strada. Non solo nella zona dell’epicentro: le tre scosse della scorsa notte sono state avvertite anche nei comuni limitrofi, a partire da Santa Marina, Sanza, Sapri e Villamare.

In base a quanto si apprende, non sembrano esserci danni causati dalle scosse.

F.A.