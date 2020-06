Calciomercato Juventus, Pjanic pronto all’addio: avrebbe già deciso per quale nuovo club giocare dalla prossima stagione

Sono diverse settimane, anzi mesi, che si parla di un addio certo di Miralem Pjanic dalla Juventus con la quale, tra l’altro, avrebbe ridotto al minimo i rapporti. Diversi sono i club che lo vogliono, tra cui Barcellona, Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Manchester United.

Il suo amico e membro del suo entourage, Adis Junuzovic, ai microfoni di Sport si è lasciato andare a delle dichiarazioni importanti che svelano possibili dinamiche di mercato intorno all’addio di Pjanic. “Giocare nel Barcellona è sempre stato il suo sogno, non dovrei raccontarlo ma è così. Che i blaugrana siano interessati non stupisce. Pjanic è in grado ora di giocare nei migliori club del mondo”. Poi spiega che non sa cosa succederà in futuro, ma per il tempo che rimarrà alla Juve resterà sempre professionale al 100%. Sull’interesse dei rivali del Real Madrid, invece, ha smentito tutto parlando solo di un’ammirazione nei confronti di Miralem da parte di Zidane.

Calciomercato Juventus, 3 i papabili sostituti di Pjanic

La Juventus ha nel mirino diversi profili per sostituire Pjanic in caso di addio. I preferiti di Paratici, però, sono 3: Jorginho del Chelsea, Arthur del Barcellona e Tonali.

Stiamo parlando di calciatori che finirebbero in cabina di regia, non quindi trequartisti o centrocampisti comunque avanzati che potrebbero arrivare indipendentemente da questi.

Ritornando al discorso principale, Jorginho è il profilo in cima alla lista perché pupillo di Sarri. I Blues, per cederlo, hanno chiesto non meno di 60 milioni di euro. Arthur è stato definito incedibile dal Barcellona, ma potrebbe anche essere imbastito uno scambio proprio con Pjanic. Sandro Tonali rappresenterebbe un acquisto anche in vista futura, ma la valutazione e la concorrenza non rendono semplice la questione. L’Inter, per il talento del Brescia, è in vantaggio e pronta a spendere oltre 40 milioni di euro. Paratici, però, resta alla finestra.

