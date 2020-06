J-Ax ed i suoi musicisti ospiti di Maria De Filippi nel programma Amici Speciali, non le mandano a dire al Governo

Amici Speciali, format nuovo del programma della regina di Canale 5, Maria De Filippi, è giunto alla finale. Questa particolare edizione di Amici è stata pensata per non abbandonare il popolo italiano in un momento di difficoltà, regalando dello spettacolo in TV. Non solo: tutti i proventi ricavati dal televoto sono devoluti interamente alla Protezione Civile, insieme ad altri soldi ‘premio’ che si accumulano di puntata in puntata.

Tantissimi gli ospiti attesi per la finalissima. Ad aprire il programma, oltre la giuria composta da Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti ed Eleonora Abbagnato, c’è J-Ax con i suoi musicisti a presentare il loro nuovo singolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Wanda Nara infiamma Instagram: décolleté esplosivo! – FOTO

J-Ax non le manda a dire al Governo

Dopo aver presentato il nuovo singolo “Una voglia assurda”, J-Ax si è preso qualche attimo per fare un appello. “Sono venuto qui con il mio nuovo singolo, ma non è quello di cui voglio parlare stasera”, dice il rapper milanese. “C’è qualcosa che molti dei miei colleghi hanno dimenticato e non è giusto. Il mondo dello spettacolo non può e non deve essere abbandonato”. È in effetti un tema molto frequente in questi giorni: “Io sono un big e posso permettermi di non fare concerti, vendere dischi o incontrare i miei fan, ma non tutti hanno la mia fortuna”. “Il Governo deve aiutarci, è l’ora di smetterla con le chiacchiere”, tuona Alessandro Aleotti.