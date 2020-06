Torino, morto un 68enne rimasto bloccato in ascensore a causa di un blackout: aveva provato a fuggire dalla cabina, precipitando nel vuoto

Un terribile incidente è costato la vita a Giuseppe Marrazzo, 68enne di Torino in pensione da qualche anno. L’uomo, rimasto bloccato in ascensore tra il quarto e il quinto piano a causa di un blackout nel quartiere, ha cercato di uscire dalla cabina. Al buio, non si è accorto della sporgenza ed è precipitato nel vuoto, morendo sul colpo.

Poco dopo il brutto episodio, ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco si sono recati presso l’abitazione per una prima ricostruzione dei fatti. Sembrerebbe che l’uomo stesse scendendo verso l’autoclave dell’edificio e i contatori della corrente elettrica, in modo da verificare i motivi del blackout.

Torino, blackout intorno alle ore 10:30

Nella mattinata di ieri, un blackout ha colpito le zone di Santa Rita e Mirafiori, a Torino. Circa 15mila persone sono rimaste senza corrente per qualche tempo, e anche i semafori dell’area circostante hanno smesso di funzionare. Proprio in questo lasso di tempo, Giuseppe Marrazzo è stato vittima del terribile incidente.

Con l’intento di scendere verso i contatori del suo appartamento per verificare l’entità del problema, il 68enne è rimasto bloccato nell’ascensore. Cercando di fuggire dalla cabina, l’uomo è però precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. Le forze dell’ordine stanno analizzando l’episodio per una ricostruzione chiara. Secondo le prime analisi, sembrerebbe che anche un suo vicino di casa fosse presente al momento dell’accaduto, e stesse aiutando il pensionato ad uscire dall’ascensore.

