Silvia Romano, scoperti a Bologna alcuni finanziatori del gruppo terroristico che l’ha tenuta in ostaggio finora. Lavoro straordinario della squadra anti-terrorismo.

Quattro a processo a Bologna per il caso di Silvia Romano. Si tratta di quattro ragazzi stranieri residenti in Italia tra il Piemonte e la Lombardia: Rashiid Dubad (23 anni), Said Mahamed (23 anni), Cabdiqani Asman (30 anni) e Isidiin Ahmed (23 anni).

Silvia Romano, arrestati 4 finanziatori dei rapitori

Come rivela La Repubblica, su di loro grava l’accusa di aver finanziato i rapitori della volontaria milanese. Secondo quanto scoperto dalla Digos locale, infatti, questi, due somali e due etiopi, raccoglievano e inviavano soldi in Somalia per l’acquisto di armi e munizioni per il gruppo terrorista di ‘Al Shabaab’.

Durante le varie indagini, le forze dell’ordine hanno trovato varie tracce di trasferimento di denaro all’estero. Le cifre, nell’ultimo periodo, ammontavano rispettivamente a 6.900, 2.700 e 3.000 euro. Nelle documenti dell’inchiesta sono emersi veri e propri elenchi di stranieri che attraverso money transfer donava centinaia di euro per la causa.

Il gruppo in questione, inoltre, aveva messo in piedi anche una serie di ingressi clandestini. Molti illegali, infatti, venivano ospitati sul territorio nazionale per poi essere accompagnati in Svizzera dopo poco. Anche in questo caso i soldi ricavati veniva poi versati ai gruppi terroristici.

