20mila tonnellate di combustibile diesel e lubrificanti sono fuoriuscite da una cisterna, riversandosi nel fiume Ambarnaja. Putin dichiara stato d’emergenza

In Russia non sembra esserci pace. Nonostante i già tantissimi problemi legati all’emergenza Coronavirus, con numeri sempre in aumento e una pandemia che sembra non volersi affievolire, Putin dovrà affrontare un altro problema. È notizia di qualche giorno fa il collasso di una cisterna contenente combustibile diesel e lubrificanti a Norilsk, 300 km oltre il Circolo polare.

Oltre 20mila tonnellate di carburante sono fuoriuscite e, di queste, 15mila si sono riversate nelle acque del fiume Ambarnaja, mentre le restanti 6000 sono state assorbite dal terreno. Il motivo che avrebbe portato al disastro sarebbe il permafrost, che a causa del riscaldamento globale rischia lo scioglimento. Le immagini mostrano chiazze rosse che occupano buona parte delle acque del fiume. A rischio l’intera rete di fiumi in Siberia.

Russia, Putin sbotta: “Siamo venuti a saperlo dai social”

Il disastro ambientale che ha colpito il fiume Ambarnaja, nella Russia siberiana, è avvenuto il 29 maggio. Ma la notizia è arrivata al governo solo poche ore fa. Intervenuto in videoconferenza, il presidente Putin ha dichiarato lo stato d’emergenza, prima di sbottare per la mancanza di comunicazione. “Le agenzie governative sono venute a conoscenza di tutto questo due giorni dopo l’accaduto” spiega il presidente russo: “Vi sembra normale? Siamo venuti a saperlo tramite i social“.

Mentre Norilsk Nickel lavora per contenere i danni del disastro, gli inquirenti hanno ora il compito di identificare i colpevoli dell’incidente, così come quelli della mancata comunicazione alle agenzie governative. Intanto, il responsabile della Protezione Civile russa ha dichiarato che c’è già la soluzione per risolvere il problema. “La eseguiremo quanto prima, non ci sono problemi“.

