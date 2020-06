Roma, sequestrata la storica sede di Casa Pound: la Raggi esulta. L’immobile in via Napoleone III era occupato abusivamente da tempo

La questione della sede abusiva di Casa Pound a Roma si è finalmente risolta. L’immobile sito in via Napoleone III è stato posto sotto sequestro preventivo al termine dell’indagine condotto dalla Procura della Repubblica capitolina per occupazione abusiva. A renderlo noto è stata la Questura di Roma, con la notifica del provvedimento che è arrivata nelle ultime ore.

Molto felice per il risultato ottenuto anche la sindaca Virginia Raggi, che aveva intrapreso questa battaglia ormai da diversi mesi. La prima cittadina della capitale l’ha definita come “una vittoria per tutta la città”.

Roma, sequestrata la storica sede di Casa Pound: la Raggi esulta

La sindaca Raggi ha voluto poi aggiungere una battuta sul tema sgomberi, particolarmente d’attualità a Roma.

“Stiamo ovviamente procedendo in modo ‘bipartisan’. C’è un elenco che ha la prefettura e che procede attraverso un ordine fissato in base alla pericolosità degli edifici e ai provvedimenti di sgombero. Stiamo dando assistenza per assistere le fragilità che non hanno colore politico“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vice presidente dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), Emilio Ricci: “Siamo contenti che questa iniziativa sia stata assunta. Ora aspettiamo l’evoluzione dal punto di vista giudiziario. E’ un ottimo punto di partenza!”

