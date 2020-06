Un tradizionale dolce presente sulle tavolate della domenica di ogni italiano: come preparare una gustosa torta di mele

Per ogni palato, raffinato o meno, semplice e veloce, tradizionale e super gustosa. La torta di mele è un must have sulle tavole degli italiani, preparata da grandi e piccini, è un dolce che non può non essere mangiato almeno una volta nella vita.

INGREDIENTI

700 g Mele

200 g Zucchero

250 g Farina 00

100 g Burro

150 g Latte intero (a temperatura ambiente)

2 Uova (a temperatura ambiente)

1 Limoni

16 g Lievito in polvere per dolci

½ cucchiaino Cannella in polvere

1 pizzico Sale fino

Zucchero a velo q.b.

Preparazione della torta di mele

Per preparare una deliziosa torta di mele, cominciare sciogliendo il burro in microonde o in un pentolino. Successivamente grattugiare la scorza di un limone e spremerlo per ottenere il succo. Mettere tutto da parte e procedere a sbucciare le mele, quindi tagliarle a fettine sottili. A questo punto mettere le mele a fettine nel limone di modo da non farle annerire.

Setacciare in una ciotola la farina ed il lievito in polvere. Aggiungere le uova, lo zucchero e mescolare tutto con l’aiuto di uno sbattitore elettrico. Mentre si mescola, aggiungere un pizzico di sale, il burro precedentemente fuso e la scorza del limone grattugiato.

Quando il composto comincerà a compattarsi, versare il latte a filo e continuare a mescolare con lo sbattitore fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto, aggiungere le mele precedentemente tagliate e mescolare con l’aiuto di una cucchiarella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette dolci, torta Oreo buonissima e facile da preparare

Imburrare una teglia ed infarinare, quindi versare l’impasto ottenuto. Accendere il forno statico a 180° e cuocere per circa 60 minuti. Una volta pronto e sfornato, cospargere di zucchero a velo.