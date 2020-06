Norvegia: un improvviso movimento della terra ha trascinato in mare una zolla di terreno con diverse case coinvolte. Da quanto si apprende, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Norvegia: quella che si può vedere nel video, pubblicato su Youtube dal canale Disaster Compilation, è una vera e propria frana, che ha spostato un’intera zolla, lunga circa 800 metri, in mare. Ciò che fa più impressione è la grandezza della zolla rimasta coinvolta nella frana che, come riporta 3B meteo, ha causato il classico movimento denominato “landslide”. Tradotto in italiano, per l’appunto, come “scivolamento della terra”, questa movimento si è verificato in un fiordo della località di Alta, nella parte più settentrionale della Norvegia.

Come si può vedere nel video, diverse case sono state immerse quasi totalmente dall’acqua, per poi “ritornare indietro” nel classico movimento che caratterizza anche gli tsunami.

Leggi anche >>> Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 6.6: è allarme tsunami

Norvegia: case trascinate in mare da una frana – VIDEO

Fortunatamente, da quanto si apprende, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La motivazione principale sta nel fatto che, come è possibile notare, il movimento della zolla terrena è stato relativamente lento. Questo ha permesso, di conseguenza, alle persone, di mettersi in salvo.

Come riporta 3B Meteo, solo un cane è stato trascinato in acqua, ma, fortunatamente, le sue capacità gli hanno permesso di nuotare fino alla riva, mettendosi dunque in salvo.

In base a quanto leggiamo dalla fonte, frane e valanghe sono molto frequenti nelle zone della Norvegia settentrionale. Quando poi, eventi di questo tipo vanno a coinvolgere anche le coste, possono verificarsi situazioni più pericolose, come lo “scivolamento” delle case in mare.

Potrebbe interessarti anche: Terremoto Usa, forte scossa di magnitudo 5.5 a Ridgecrest – VIDEO

F.A.