Tornano a peggiorare le condizioni meteo in Italia con il ritorno del maltempo su tutte le regioni del Nord. Peggiorerà anche al Sud, ma solamente venerdì.

Tornano a peggiorare le condizioni meteo nel nostro paese, con il maltempo che tornerà a colpire con un pericoloso vortice ciclonico, che già in queste ore sta portando temporali e grandinate. Infatti, proprio in queste ore dei focolai temporaleschi stanno colpendo le vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto.

La situazione non migliora scendendo in Emilia Romagna, infatti anche qui in giornata troveremo dei temporali che colpiranno la regione. Qui le precipitazioni colpiranno principalmente le città di Bologna, Ferrara e Modena. In giornata invece, aumenta il rischio di precipitazioni abbondanti su Alpi, Prealpi e vette appenniniche.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la Protezione Civile ha lanciato l’allerta Meteo Arancione sia per la fascia alpina, che per le zone di pianura della provincia di Milano e Monza Brianza. Non sono da escludere forti grandinate e locali allagamenti in sottopassi o aree vicine alle reti fluviali. Il maltempo arriverà anche al Sud, ma solamente nella giornata di domani.

Meteo, il maltempo colpisce il Nord Italia: temporali e grandinate in atto

I forti temporali che si erano abbattuti nella giornata di martedì, erano solamente un preavviso dell’arrivo del vortice ciclonico. Infatti durante la giornata odierna avremo un forte peggioramento su tutto il comparto settentrionale e con l’evolversi della giornata le prime piogge arriveranno anche al Centro. La situazione peggiorerà anche al Sud nella giornata di venerdì, con piogge e temporali che copriranno tutte le regioni meridionali. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, gia durante la notte erano in atto i primi focolai temporaleschi tra Piemonte e Lombardia. Con la mattina avremo una diffusione del maltempo con piogge e temporali sparsi, localmente forti e accompagnati da grandinate. Le zone più colpite saranno le Alpi e le Prealpi, con grandinate che si abbatteranno nel corso della giornata. Le temperature tornano a scendere, con massime tra i 17 ed i 22 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia assisteremo al transito del vortice ciclonico. Infatti in giornata le piogge forti e le grandinate colpiranno prima la Toscana e poi l’Emilia Romagna. Con l’evolversi della giornata le piogge raggiungeranno anche l’Umbria e parte delle Marche. Le temperature rimarranno pressochè stabili, con massime che andranno dai 23 ed i 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia continueranno a resistere le condizioni di bel tempo, ma solamente per poco. Infatti se nella giornata odierna avremo tempo in gran parte anticiclonico e soleggiato, domani piogge e temporali potrebbero abbattersi su tutto il settore meridionale. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra i 24 ed i 29 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !