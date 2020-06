Proseguono incessantemente le indagini sulla sparizione della piccola Maddie McCann: la polizia indaga su un nuovo sospettato.

La polizia indaga senza sosta sul caso Maddie McCann, la bimba sparita, misteriosamente, nel 2007 a Praia da Luz, in Portogallo. La polizia federale tedesca, come riporta Skytg24, ha recentemente annunciato di aver aperto un’indagine su un nuovo sospettato. Si tratta di un pluripregiudicato per reati sessuali. L’uomo, momentaneamente, si trova in carcere, per scontare una pena legata ad altri reati.

L’uomo in questione, come fa sapere Skytg24, ha 43 anni ed è sospettato di omicidio. La polizia ha chiesto, a chiunque fosse in possesso di una qualsiasi informazione a riguardo, di farsi avanti.

Scomparsa Maddie McCann: nuova svolta nelle indagini

La polizia, che sta indagando sul caso, da ormai 13 anni, ha individuato nel 43enne tedesco un nuovo sospettato su cui indagare. Infatti, come riporta Skytg24, l’uomo, che all’epoca aveva 30 anni, si trovava proprio a Praia da Luz. Ma non è tutto: la sera in cui la piccola sparì, l’uomo ricevette una telefonata, alle 19.32, telefonata che durò fino alle 20.02. La bambina sparì dal luogo in cui si trovava, la sua cameretta, tra le 21.10 e le 22.00. Questi dati hanno portato il team di poliziotti a indagare con più insistenza sull’uomo.

Come riportato dalla fonte, la polizia ha reso noti due numeri di telefono: sia quello che l’uomo aveva all’epoca, sia quello della persona che lo chiamò la sera della scomparsa. Attraverso il rilascio di tale informazione, la polizia ha fatto sapere che chiunque potesse avere una qualsiasi informazione legata ai due numeri, è pregato di farsi avanti, perché potrebbe risultare cruciale ai fini dell’indagine. “Siamo consapevoli che in passato qualcuno potrebbe non aver contattato la polizia perché preoccupato. Ma è ora di farsi avanti”, fa sapere la polizia, che non ha mai smesso di indagare sul caso.

