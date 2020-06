34 anni, un ex bambino prodigio: Chris Trousdale è morto

E’ stato uno dei fondatori della boyband Dream Street, un ex bambino prodigio, diventato adulto e si è spento a soli 34 anni. Chris Trousdale è morto ed a darne l’annuncio la sua manager, attraverso i profili social. Un parente ha riferito a TMZ che Chris è morto martedì sera in un ospedale di Burbank dopo aver contratto il Coronavirus da un altro membro della famiglia.

It is with a heavy heart that we confirm the passing of Chris Trousdale on June, 2, 2020 from an undisclosed illness. He… Pubblicato da Chris Trousdale su Mercoledì 3 giugno 2020

“A malincuore confermiamo la morte di Chris Trousdale il 2 Giugno 2020 per una malattia non ben nota. Era un fato per molti e mancherà alla sua famiglia, amici e fan di tutto il mondo. Nonostante Chris appartenesse ad ognuno di noi, la famiglia chiede il rispetto della privacy in questo momento così difficile. Se desiderate fare qualcosa in suo onore, fate una donazione all’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals – Società Americana per la Prevenzione della Crudeltà verso gli Animali)”.

Chris Trousdale, chi era

Famoso per aver recitato nel gruppo pop americano Dream Street al fianco di Jesse McCartney, Greg Raposo, Matt Ballinger e Frankie Galasso. Chris si è unito alla band nel 1999 quando aveva soltanto 14 anni. L’omonimo album di debutto dei Dream Street è stato certificato Gold negli Stati Uniti e i ragazzi sono stati catapultati all’attenzione internazionale.

Tuttavia, la band si è separata nel 2002 quando i genitori dei membri hanno citato in giudizio i produttori di band Louis Baldonieri e Brian Lukow per i ragazzi “esposti a alcol, donne e pornografia”. I genitori vinsero il caso civile e tutti i ragazzi furono liberati dai loro contratti. Trousdale è alla fine ha messo la sua carriera nel dimenticatoio per prendersi cura della madre

malata.