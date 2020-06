Infortunio Ibrahimovic, ecco gli aggiornamenti direttamente dal Milan. Nuovo comunicato ufficiale del club rossonero sulle condizioni del 38enne svedese. Ecco cosa filtra dalla società lombarda.

Milan, nuovo comunicato ufficiale sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Come informa la società rossonera, non si registrano complicazioni dopo l’ultimo aggiornamento. Per il 38enne, dunque, si va verso un effettivo ritorno in campo già per inizio o metà luglio.

Infortunio Ibrahimovic, i tempi di recupero

Ecco la nota ufficiale rossonera:

AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni.

Nuovo appuntamento, dunque, verso lunedì 15 giugno dopo il match di Coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto filtra dell’entourage del giocatore, sono due le date cerchiate in rosso dal calciatore: il 28 giugno per il big match con la Roma, oppure il 7 luglio per il nuovo incrocio con i bianconeri questa volta per il campionato.

L’ultimissima chance, altrimenti, resta la gara col Parma del prossimo 15 luglio. Ma si forzerà la mano considerando anche l’età del calciatore. Quel che certo, in ogni caso, è che il fuoriclasse scandinavo salterà di sicuro almeno 5-6 partite. Di cui almeno tre big match con Juventus, Lazio e Napoli.

