Dalla nuova autopsia condotta sul corpo di George Floyd è emerso che l’uomo avesse il Coronavirus, ma fosse asintomatico. Arrestati i 4 poliziotti coinvolti

Spuntano altri retroscena sul caso George Floyd, l’afroamericano ucciso da un poliziotto a Minneapolis che ha scatenato una vera e propria rivoluzione Oltreoceano. Una nuova autopsia condotta sul corpo dell’uomo ha rilevato la sua positività al Coronavirus. Secondo quanto riportato dalla Cnn, Floyd era comunque asintomatico.

Ne ha parlato il medico legale Andrew Baker: “Il tampone nasale post mortem ha rilevato la positività di Floyd al Covid, ma questo test rileva anche malattie emerse settimane prima e già risolute“. L’autopsia ha inoltre confermato la morte dell’afroamericano per soffocamento. Rilevato anche un restringimento alle arterie del cuore, mentre i polmoni erano sani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morte Floyd, anche Obama sostiene la protesta: “Una crisi mai vista”

Omicidio George Floyd, arrestati gli altri poliziotti coinvolti

Tutti i poliziotti coinvolti nell’omicidio di George Floyd, ad una settimana dal terribile episodio, sono ora in arresto. Dereck Chauvin è già in carcere con l’accusa di omicidio colposo, che presto dovrebbe essere aggiornata a omicidio volontario. Arrestati anche gli agenti Thomas Lane e Tou Thao, che si trovano ora nel penitenziario della contea di Hennepin. J. Alexander Kueng, il quarto e ultimo agente coinvolto, si è invece consegnato di sua spontanea volontà ieri pomeriggio.

Intanto, il presidente Donald Trump sembra pronto a fare dietrofront. A seguito della conferenza stampa di due giorni fa, durante la quale ha minacciato l’uso dell’Insurrection Act, persino i militari gli sono andati contro. Motivo per cui, durante un’intervista su Newsmax, ha dichiarato che potrebbe non essere necessario l’uso dell’esercito. “Abbiamo il potere di farlo, ma forse non servirà. Confidiamo nella Guardia nazionale“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Caso Floyd, il capo della polizia di Houston: “Trump taci”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24