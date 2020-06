Slitta ancora la stagione 3 di Fortnite, il battle royale più famoso al mondo. Con un annuncio ufficiale sul proprio sito, Epic Games ha annunciato la nuova data

Non arrivano buone notizie per tutti i videogiocatori di Fortnite, il battle royale più famoso e giocato di sempre. La tanto attesa stagione 3 del capitolo 2 slitta ancora, per la terza volta nelle ultime settimane. Con una nota ufficiale sul proprio sito, Epic Games ha spiegato i motivi della scelta. “Gli eventi di questi giorni ci stanno ricordando le ingiustizie della società in cui viviamo” si legge: “Vogliamo lanciare la nuova season, ma il nostro team ha bisogno di una pausa, in un periodo così delicato“.

A questo punto, l’evento live “Il Dispositivo” è stato programmato per il prossimo 15 giugno. I player potranno accedere ad una modalità dedicata, così da assistere a un episodio che cambierà nuovamente la mappa di gioco. Due giorni dopo, il 17 giugno, una patch renderà disponibile la nuova season, con tante novità non ancora annunciate.

Fortnite, la critica di Ninja: “Vogliamo la nuova stagione”

La decisione presa da Epic Games non sembra essere andata giù ai videogiocatori di Fortnite. Ninja, noto streamer della piattaforma Mixer, nonché pro player del battle royale, ha voluto commentare l’ennesimo slittamento della stagione 3. “Stiamo giocando questa roba da ormai un anno, senza nessuna novità” sbotta lo streamer: “Abbiamo bisogno di armi e varietà, muovetevi!“. I migliaia di spettatori che lo seguono ogni giorno sono sembrati piuttosto concordi con Ninja, mostrando la loro frustrazione per la lunga attesa.

Nonostante tutto questo, Ninja ha dichiarato che si diverte ancora a giocare a Fortnite. “Non vi preoccupate ragazzi, il videogioco tornerà ai suoi antichi fasti, bisogna solo aspettare” ha dichiarato lo streamer durante una delle sue ultime live. Per i fan della saga non resta che aspettare ancora qualche giorno, prima di scoprire tutte le ultime novità.

