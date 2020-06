Fase 3, turista è stata mandata via dalla spiaggia dai responsabili dopo che i termoscanner che erano in loco hanno rivelato una temperatura alta nel suo corpo.

La Fase 3 non permette assolutamente nessun margine di errore. Certo, le libertà individuali e non solo sono nettamente aumentate, ma il margine di errore si è assottigliato. Basta una svista, un problema nella rilevazione, un occhio chiuso ed ecco che potremmo assistere all’inevitabile creazione di nuovi focolai. Proprio per questo si sta andando verso la convivenza tra libertà che una colta caratterizzavano il nostro stile di vita e controlli precisi e capillari, volti ad evitare problemi.

E’ quanto accaduto ieri a Roma, precisamente su una spiaggia di Sperlonga, dove una turista con la febbre è stata allontanata. Quanto accaduto dimostra che forse non è così scontato il buonsenso dei cittadini a cui spesso il Governo si appella.

Fase 3, turista allontanata dalla spiaggia: aveva 39.2 di febbre

A raccontare il fatto è stato il parcheggiatore di uno dei lidi che puntellano la spiaggia di Sperlonga. Al Messaggero, l’uomo ha raccontato come la donna fosse stata bloccata al termoscanner dopo aver segnato una temperatura corporea di 39.2 gradi.

La signora è stata quindi invitata ad allontanarsi e ad assicurarsi sulle sue condizioni. Alcuni tra i turisti, si legge, non hanno preso troppo bene questa preda di posizione, manifestando malcontento.

