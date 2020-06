Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri accusa gli istituti di credito per i ritardi nell’erogazione dei prestiti: “Cambiate banca”

Sono settimane complicate per molti italiani, alle prese con la crisi economica post Covid-19. Nonostante questo la gente prova a ripartire e di andare avanti con gli aiuti erogati dal governo, ma gli imprenditori stanno trovando delle difficoltà per reperiti i soldi in prestito garantiti dallo Stato. Su questo tema è intervenuto il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, durante l’audizione in commissione d’inchiesta sulle banche. “I prestiti non arrivano in tempo? Cambiate banca, andate da una più rapida” ha affermato il Ministro, cercando così di alleggerire un po’ il Governo dalle responsabilità dei ritardi dei soldi previsti dal ‘Decreto Liquidità‘. “Se una banca non ti respinge e risolve la pratica in 48 ore andrei da quella, è la scelta più logica da fare“.

Ritardo nei prestiti, il Ministro Gualtieri: “Cambiate banca”. Poi il caso Fca

Secondo Gualtieri alcune banche sono state più rapide ed efficienti di altre, consentendo ai clienti più fortunati di avere le somme in prestito previste dal dl. “Sulle modalità di erogazione del credito si possono fare miglioramenti, le norme di per sé non sono un ostacolo” chiarisce il Ministro. Nell’audizione il capo del Mef ha parlato anche del caso Fca: “L’autorizzazione alla garanzia sul finanziamento da 6,3 miliardi di euro chiesto da Fca Italy sarà soggetto a condizioni particolari per il pagamento di fornitori strategici, oltre agli investimenti in Italia per le auto elettriche e per favorire l’occupazione“.

