Coronavirus, via libera dell’ISS per quanto riguarda i bagni a mare. Come si legge nel rapporto ufficiale, “è bassissimo il rischio di contagio in acqua per potenziale contaminazione delle acque”.

Fare il bagno, in ottica coronavirus, non è rischioso. Il pericolo ci sarebbe anche in realtà, ma “è bassissimo” come assicura l’Istituto Superiore di Sanità. Come infatti si legge nel rapporto ufficiale, è di scarsa rilevanza il rischio relativo alla potenziale contaminazione delle acque. Anche per la stessa natura del virus, non troppo incline al passaggio via mare.

Coronavirus, fare il bagno non è rischioso

Il pericolo maggiore nel contesto balneare, piuttosto, restano le spiagge, dove è severamente vietato creare assembramenti. Così come sono da evitare inderogabilmente le feste collettive e gli eventi musicali tipici di ogni estate in qualsiasi contesto turistico.

Le indicazioni tracciate dall’Iss prevedono inoltre il distanziamento sociale anche in acqua e la registrazione presso hotel, lidi e strutture simili prima dell’ingresso. Per quanto riguarda le spiagge libere invece, ovviamente meno controllabili, toccherà a sindaci ed enti locali il controllo.

Potrebbe interessarti anche —–> Coronavirus, caso sospetto a Codogno: l’ospedale ha appena riaperto

Ma per quanto riguarda il mare, non ci sono problemi se ci si tiene a debita distanza dagli estranei. A riferirlo fu anche Nicola Petrosillo, medico dell’ospedale Spallanzani di Roma, in tempi non sospetti: “L’acqua del mare non trasmette il virus. Quando si fa il bagno non c’è nessun problema”.

Il problema resta sempre lo stesso: gli assembramenti. “Stare molto vicini – raccontò già all’epoca il medico – chiaramente favorisce il contatto tra persone e questo è il punto più importante: bisogna stare distanziati. Perché questa ci garantisce che non avvenga la possibilità di contagio”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24