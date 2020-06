Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha comunicato che le semifinali di Coppa Italia verranno anticipate: ecco le nuove date

Il calcio in Italia sta per ripartire dopo il lockdown e a fare da apripista sarà la Serie A. Prima della ripresa ufficiale del campionato, in programma il 20 giugno, ci sarà un antipasto davvero sfizioso e succulento, con le semifinali e la finale di Coppa Italia. Inizialmente la Lega, insieme al Governo, avevano fissato le gare di ritorno del penultimo atto della competizione nazionale il 13 e 14 giugno; poco fa il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha annunciato in diretta Facebook che le semifinali sono state anticipate al 12 e 13 giugno. Non cambia, invece, la data della finale dell’Olimpico a Roma, che rimane mercoledì 17 giugno. I milioni di appassionati di calcio sono impazienti di rivedere il pallone rotolare finalmente dopo più di tre mesi.

Coppa Italia, semifinali anticipate: 12 e 13 giugno le nuove date. L’annuncio di Spadafora

Le semifinali di ritorno saranno anticipate di un giorno e saranno disputate venerdì 12 giugno, con Juventus-Milan e sabato 13 giugno con Napoli-Inter. Bianconeri e azzurri si presentano da favoriti visti i risultati delle gare di andata, ma tutto è ancora in discussione. Chi uscirà vincitore si sfiderà a Roma il 17 giugno, tre giorni prima della ripartenza ufficiale della Serie A. Ad annunciarlo è stato direttamente il Ministro dello sport Spadafora, nella sua diretta facebook, dove ha parlato anche della prossima legge sui lavoratori sportivi che verrà approvata in agosto.

