Un folle episodio ha colpito la Cina, dove una security guard ha colpito con un coltello studenti e maestre di una scuola elementare, 39 i feriti.

Terribile episodio in Cina, dove una security guard ha fatto irruzione in una scuola elementare impugnando un coltello. L’uomo ha attaccato i presenti, provocando ben 39 feriti tra cui 37 studenti e due adulti.

Secondo i notiziari locali, l’attacco è avvenuto intorno alle 08:30 locali a Cangwu County, provincia che si trova a sud della provincia di Guangxi. Fortunatamente nessuno dei feriti è in fin di vita. La security guard che ha attaccato la scuola si chiama Li Xiaomin, un uomo di 50 anni. Sempre secondo alcune indiscrezioni, i due adulti infortunati sono il dirigente scolastico ed un’altra security.

Guangxi Cangwu county government authority told GT they are currently focusing on treating the wounded students and school employees. Further details of the case will be later released through its official Sina Weibo handle. https://t.co/7cTqTCv2x3

— Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020