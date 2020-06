Apple Store distrutti e furti di smartphone ed iPad, il messaggio sui prodotti rubati: “Sei stato tracciato”

Non si ferma la violenza per le strade degli Stati Uniti d’America. Le proteste per la morte di George Floyd hanno provocato un escalation di furti e saccheggi ai danni dei negozi. Apple, che solamente pochi giorni fa attraverso Tim Cook sosteneva che «l’anima della nazione» fosse afflitta da un «forte dolore» e richiamava al dovere di «difenderci l’un l’altro», ha preso una serie di misure di sicurezza straordinarie per difendere i suoi negozi e i suoi prodotti.

In questi giorni, scrive Forbes, proprio gli Apple Store sono diventati uno dei bersagli preferiti dei saccheggiatori. Sono stati riportati attacchi contro gli Apple Store di Washington D.C., Los Angeles, San Francisco, New York e Philadelphia. Vetrine distrutte e ovviamente scaffali svuotati.

Apple ha deciso di chiudere la maggior parte dei suoi negozi fino a data da destinarsi, dopo che questi erano già stati a lungo chiusi per l’emergenza Covid-19. Apple continua a prolungare la chiusura dei negozi di giorno in giorno.

Apple Store saccheggiati, l’avviso sugli iPhone rubati

Nah son I swear to god I’d be heated 😭😭😭 pic.twitter.com/RoFxHV1lLm — josh (apex male) (@onlyfanobtainer) May 31, 2020

Da tempo si parla della capacità di Apple di disattivare da remoto gli iPhone rubati dagli Store, ora per la prima volta abbiamo la possibilità di vedere questa misura di sicurezza in azione.

“Per cortesia, riporta questo iPhone all’Apple Store di Walnut Street. Questo device è stato disattivato e ed è stato tracciato. Le autorità locali saranno allertate”.

Questo quanto si legge sullo schermo di uno degli iPhone rubati in questi giorni. Chissà se la cordiale richiesta verrà ascoltata, o se questi smartphone verranno buttati nel primo fosso per paura di conseguenze legali.