WhatsApp, annunciato finalmente l’inizio dei test per una delle funzioni più attese: l’utilizzo dello stesso account su più smartphone.

WhatsApp: gli sviluppatori hanno finalmente iniziato i test interni per quella che può rappresentare una vera e propria rivoluzione per il colosso della messaggistica. Come riporta Libero Tecnologia, infatti, sono pronti i test per l’utilizzo dello stesso account su più smartphone. Come leggiamo dalla fonte, si tratta della funzione più importante su cui WhatsApp sta lavorando da tempo. Dopo il recente rilascio della “modalità scura”, l’utilizzo dell’account su diversi dispositivi è tra i progetti più ambiziosi.

Infatti, fino ad oggi, ogni profilo era legato ad un solo smartphone e, dunque, ad una sola Sim. In futuro, a seguito dei test interni, non sarà più così. Questo rappresenta una grande novità per l’applicazione.

Leggi anche >>> WhatsApp, in arrivo un nuovo trucco: come parlare con il Numero Anonimo

WhatsApp: una nuova funzione a cui si legano importanti novità

Come riporta Libero Tecnologia, la nuova funzione, di cui sono partiti i test interni, porta con sé una serie di novità, affinché questa possa funzionare al meglio. Infatti, da quanto si apprende, sembra pronto il lancio di un nuovo strumento, che si chiama Protect Backup. Questa importante novità serve a proteggere al meglio l’account, attraverso la crittografia end-to-end.

Ci si chiede, a questo punto, come si possa utilizzare lo stesso account su più dispositivi. Al momento, almeno fino al lancio ufficiale, come riporta la fonte, si possono solo fare delle ipotesi. Tra queste, la più interessante è che l’account WhatsApp non sarà più legato alla Sim, come avviene attualmente, ma funzionerà come gli altri social. Dunque, attraverso il proprio account si potrà accedere sugli altri dispositivi: basterà semplicemente scaricare il backup del proprio profilo.

Potrebbe interessarti anche: Whatsapp, problemi di funzionamento per alcuni smartphone: la lista

F.A.