Vaccino Coronavirus, accordo tra Takis e Rottapharm Biotech: i dettagli relativi all’intesa tra le due note aziende italiane.

Continua a calare in Italia e nel resto del mondo il numero di vittime a causa del Coronavirus e, intanto, proseguono le grandi manovre per sperimentare e commercializzare il vaccino. E adesso ecco l’attesa svolta. Le due note aziende biotech italiane Takis e Rottapharm – secondo quanto riferito dall’Ansa – avrebbero raggiunto un accordo di collaborazione per portare a termine questo importantissimo obiettivo. Takis, che ha ideato il vaccino Covid-eVax, si servirà appunto del contributo di Rottapharm Biotech. Quest’ultima, dal canto suo, proporrà le proprie competenze nello sviluppo di farmaci innovativi e garantirà la copertura finanziaria.

Vaccino Coronavirus, arriva l’attesa svolta

Ecco quanto ammesso in tal senso dall’amministratore delegato della Takis, Luigi Aurisicchio: “Per noi è un grandissimo onore poter collaborare con Rottapharm Biotech e la nostra sinergia servirà a dare nuovi stimoli a questo progetto. Il nostro obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo del vaccino, soprattutto in vista della produzione su larga scala“. La strada, dunque, è ancora lunga ma una cosa è certa: in autunno avranno inizio i primissimi test sull’uomo del vaccino Covid-eVax.

