In diverse città a sud di Torino, principalmente a Mirafiori, ci sono stati numerosi blackout: migliaia di utenze lasciate senza corrente

Sono oltre quindicimila le utenze, in cui sono comprese famiglie, uffici ed esercizi commerciali, rimaste senza corrente stamane 3 giugno a sud di Torino. Il blackout, causato dal guasto di una cabina elettrica in via Guido Reni, è avvenuto nel quartiere Mirafiori. Verso l’ora di pranzo il problema si è prolungato anche a San Salvario, in particolare tra corso Dante e via Nizza, ed in alcune zone del centro come la galleria Subalpina di piazza Castello.

Torino, problemi a semafori ed ascensori per il blackout

Tra i principali problemi riscontrati, lo spegnimento dei semafori delle zone Crocetta e Santa Rita. Molti uffici hanno visto il blocco degli ascensori, alcuni con dentro le persone hanno richiesto l’intervento dei vigili.

L’azienda Iren ha fatto sapere che i tecnici stanno lavorando per risolvere il problema. Intorno alle ore 13 la situazione è tornata alla normalità a Santa Rita, mentre rimangono al buio zone come Mirafiori e Crocetta-San Salvario. Iren fa sapere che la luce sarà ripristinata ovunque entro il pomeriggio.

