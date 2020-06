Terremoto in Cile, forte scossa di magnitudo 6.8: la situazione. Il sisma ha colpito la parte settentrionale del paese sudamericano. Non si hanno notizie su vittime o danni

La terra continua a tremare in Sud America. Negli ultimi minuti sono state registrate diverse scosse di cui la più forte di magnitudo 6,8 ha colpito il Cile settentrionale. Nella prima mattinata (orario locale) il sisma è stato rilevato a 145 chilometri di profondità, secondo quanto comunicato dal GFZ German Research Center for Geosciences (GFZ).

Terremoto in Cile, forte scossa di magnitudo 6.8: la situazione

L’US Geological Survey ha collocato l’epicentro del sisma a circa 62 km a sud-ovest di San Pedro de Atacama.

Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni. I rilevamenti sono ancora in corso nella zona e si attendono ulteriori comunicazioni.

