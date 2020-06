Un nuovo terremoto ha colpito la Grecia questa mattina. La forte scossa, di magnitudo 5.2, ha fatto tremare la costa tra il paese ellenico e la Turchia.

Torna a tremare la terra in Grecia. Infatti poche ore fa un terremooto ha colpito il paese ellenico, con una forte scossa che ha fatto tremare tutta la costa, tra la Grecia e la Turchia.

A riportare il sisma ci ha pensato anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Proprio secondo l’Istituto italiano il sisma avrebbe avuto il suo epicentro in mare, coinvolgendo non solo il paese ellenico. Andiamo quindi a vedere i dettagli del terremoto, analizzando la scossa che ha colpito questa mattina la Grecia.

Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.2: tutti i dettagli

Il forte terremoto è stato registrato questa mattina intorno alle ore 08:20:04 locali (07:20:04 in Italia). Secondo l’Istituto il sisma non avrebbe coinvolto solamente la Grecia ma anche la Turchia e la piccola isola di Cipro, in cui la scossa è stata avvertita maggiormente.

Stando ai dati dell’INGV, il terremoto ha coordinate geografiche: 35.01 di latitudine e 29.05 di longitudine, ad una profondità di circa 10 km.

Come detto è stata una scossa abbastanza potente, che ha raggiunto la potenza 5.2 della scala Richter. Per ora non si registrano danni agli edifici, nè feriti nelle zone colpite dal terremoto.

L.P.

