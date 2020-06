Sega Game Gear, torna la console portatile degli anni ’80: i dettagli. La multinazionale giapponese dei videogiochi celebra con una versione Micro i 60 anni dell’azienda

Sega ha deciso di comunicare tutti i dettagli del ritorno della storica console portatile degli anni ’80: il Game Gear. Per festeggiare i 60 anni dell’azienda giapponese, fondata il 3 giugno del 1960 ad Honolulu (Hawaii), la Sega ha progettato la versione Micro, con quattro varianti differenti, contraddistinte da diversi colori. Ognuna offre un gioco distinto precaricato, nel tentativo di spingere i collezionisti ad acquistarli tutti.

Il modello nero viene fornito con:

Sonic il riccio

Puyo Puyo 2

Fuori corsa

Pietra reale

La variante blu include:

Caos sonico

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

Il Game Gear Micro giallo ha:

Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni lui

Shining Force: The Sword of Hajya

Gaining Force brillante: conflitto finale

Nazopuyo Aruru no Ru

E la versione rossa è precaricata con:

Rivelazioni: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

Il GG Shinobi

colonne

Sega Game Gear, torna la console portatile degli anni '80: i dettagli

L’hardware è uguale per tutte le versioni con dimensioni di 80 mm x 43 mm x 20 mm e un display da 1,15 pollici. C’è un singolo altoparlante mono e un jack per cuffie. Si ricarica tramite USB ma può anche utilizzare due batterie AAA.

In effetti lo schermo da 1,15 pollici è piuttosto piccolo per avere una giocabilità adeguata. Per questo esiste la variante Big Window, fornita se vengono acquistate tutte e quattro le console ad un prezzo di 250 dollari, in grado di rendere lo schermo più grande e più adatto alle tecnologie attuali.

Le console di Game Gear Micro sono ora disponibili per il preordine in Giappone al costo di 50 dollari ciascuna e verranno spedite a partire dal 6 ottobre. Per ora non esistono dichiarazioni su possibili varianti per il mercato occidentale.

