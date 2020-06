Durante la manifestazione del centrodestra a Roma, un partecipante, ripreso dalle telecamere, ha insultato pesantemente il Presidente della Repubblica Mattarella.

La frase del manifestante, presente ieri al corteo del centrodestra, è stata ripresa grazie a un video girato da Globalist e pubblicato su Youtube. Le parole sono pesantissime e si rivolgono direttamente al Presidente della Repubblica. Il manifestante, come si può ascoltare dal video, ha esplicitamente detto: “La mafia ha sbagliato fratello”. Il riferimento è all’assassinio di Piersanti Mattarella, fratello del Presidente Sergio.

Come riporta Open, la frase ha suscitato numerose “polemiche e condanne”, da più parti. Infatti, recentemente, Giorgia Meloni, ha pubblicato un post su Twitter nel quale sostiene di ritenere “vergognosi” gli insulti del manifestante. Nel suo annuncio, la leader di Fratelli d’Italia ha sostenuto di “non condividere in alcun modo le parole offensive, dal quale Fratelli d’Italia “prende fermamente le distanze”.

Manifestazione centrodestra: pesantissimo insulto a Mattarella

La frase del manifestante, ripresa dal video pubblicato su Youtube da Globalist, ha suscitato numerose polemiche. La condanna arriva anche dal giornalista Riccardo Cucchi che, mediante il suo profilo Twitter ha sostenuto che dietro all’insulto verso il Presidente Mattarella c’è “odio e disprezzo”. Tutto ciò è “orribile”.

Come riporta Open, anche il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio si è espresso su quanto accaduto ieri, ritenendo l’episodio “gravissimo” e sostenendo che la politica, per prima deve dare il buon esempio in tal senso. Il Segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti ha espressamente chiesto di “fermare la cultura dell’odio”.

