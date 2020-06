Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.9, ha interessato la regione di confine tra Iran e Iraq. Si attendono aggiornamenti sulle conseguenze.

Iran: la terra è tornata a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata recentemente registrata nella provincia di Ilam. Come riporta The Jerusalem Post, secondo i sondaggi degli Usa, la scossa di terremoto ha avuto luogo a una profondità di 6,2 miglia, dunque a 10 km.

Al momento, da quanto si apprende, i media iraniani non hanno dato informazioni immediate su vittime o danni causati dalla scossa di terremoto.

Scossa di terremoto in Iran: i dettagli

Come leggiamo dalla fonte, il centro di ricerca tedesco per le geo-scienze, ha valutato la portata del terremoto, registratosi nella zona di confine tra Iran e Iraq, a 5.0. Il valore, in base a quanto si apprende, è al ribasso, rispetto all’iniziale dato, registrato invece a 6.3.

Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulle conseguenze della scossa.

