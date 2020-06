Gianluigi Paragone è stato protagonista di un incidente stradale ed è attualmente ricoverato all’ospedale.

Gianluigi Paragone è stato protagonista di un incidente stradale pochissimi minuti fa. Una notizie che senza dubbio ha scosso tante persone, tra amici, fan, e supporters. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio, riporta Repubblica, precisamente in Piazza Lauro De Bosis, a Roma. L’uomo era su uno scooter e guidava con calma, quando una macchia lo ha colpito con forza. Alla guida della vettura c’era un’anziana signora di 77 anni. Immediatamente la signora ha accostato ed ha prestato il primo soccorso all’uomo, che poi è stato portato urgentemente all’ospedale per verificare che non avesse nulla di rotto. Il rischio era molto alto, data la forza dell’impatto e l’inevitabile caduta dallo scooter, che non ha resistito al sinistro con la vettura.

Gianluigi Paragone vittima di un incidente, è ricoverato in ospedale

Secondo le ultime notizie, la donna avrebbe colpito il giornalista mentre stava viaggiando. Dai primi rilievi la macchina, una Honda, avrebbe azzardato una manovra proprio mentre stava passando Paragone in sella allo scooter. L’uomo ovviamente non ha potuto fare nulla per salvarsi ed è stato preso in pieno. Ad ora dall’ospedale filtrano ottime notizie. Paragone non è in pericolo di vita, ha riportato una ferita al braccio e alla mano. Di certo poteva andare incredibilmente peggio per l’ex membro del Movimento 5 Stelle.

